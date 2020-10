Resa dei conti nel centrodestra regionale: Febbo non è più assessore

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato questa mattina il decreto con il quale ha rimosso dall'incarico l'assessore Mauro Febbo, assumendo temporaneamente le deleghe a lui attribuite.

"Marsilio - si legge in una nota - ha ringraziato Mauro Febbo per l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione dimostrata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all'azione di governo dai banchi della maggioranza in Consiglio regionale".

Febbo, che era assessore con deleghe alle Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo e Beni e attività culturali e di spettacolo paga l'evoluzione dei rapporti politici all'interno del centrodestra, in particolare per la campagna elettorale amministrativa per il nuovo sindaco a Chieti. A chiedere la sua estromissione dall'esecutivo regionale è stata la Lega.