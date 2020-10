Il vastese Gianluca Ravasini nell’Associazione nazionale dei Trasporti di Confindustria

Confindustria Chieti Pescara centra un nuovo importante risultato. Gianluca Ravasini, responsabile della sede associativa di Vasto, è stato eletto probiviro di Anita, l’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici del sistema Confindustria.

L’elezione è avvenuta sabato 10 ottobre a Napoli, durante i lavori dell’assemblea di Anita, a cui hanno preso parte tra gli altri la Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Presidente di Anita Thomas Baumgartner.

“Quello raggiunto è un risultato che accende ulteriormente i riflettori su una realtà, come quella del Vastese, per cui ci adoperiamo da sempre”, afferma Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara, “con un presidio permanente siamo un punto di riferimento per gli industriali, rappresentiamo le tantissime aziende associate, offrendo loro diversi servizi direttamente nella nostra sede di Corso Mazzini, e migliaia di dipendenti. E i numeri sono in crescita. Oggi, infatti, questo comprensorio appare come uno dei modelli più riusciti di industrializzazione e sviluppo, anche grazie alla presenza del porto”. Confindustria resta un punto di riferimento per gli imprenditori di tutta l’area delle province di Chieti Pescara, infatti sulle sedi associative di Vasto e Val di Sangro il presidente Pagliuca svolge periodicamente incontri con gli imprenditori locali, volti a far emergere le esigenze specifiche dei territori e condividere programmi di sviluppo.

Ravasini si occupa dell’area trasporti ed energia, due settori strategici, tanto più in epoca di allerta Covid. Le imprese di autotrasporto e logistica si preparano a declinare temi come innovazione, digitalizzazione, ambiente e lavoro, centrali nel Piano di ripresa dell’Italia che il governo sta mettendo a punto nel quadro dei finanziamenti europei. “Durante la pandemia, gli autotrasportatori hanno dimostrato di essere essenziali per la vita delle famiglie e delle imprese rimaste attive”, ha detto Ravasini, “il trasporto e la logistica rivestono un ruolo strategico nella ripresa e nel rilancio dell’economia del territorio. Ora va posta grande attenzione alla sostenibilità ambientale, al rinnovo delle flotte e ai carburanti puliti”.

Confindustria Chieti Pescara è ben rappresentata nel settore autotrasporti anche grazie alla presenza di un suo socio, Sergio Rattenni, titolare della Autotrasporti Rattenni srl, all’interno del Consiglio generale dell’Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici.