Aumenta la paura di un nuovo locldown e una probabile chiusura delle scuole

La prof.ssa Teresa Di Santo, anche presidente dell’associazione Emily, dice la sua sulla probabile chiusura delle scuole, considerando che il nuovo decreto in arrivo potrà portare, oltre a nuove restrizioni, anche lo stop alle lezioni nelle scuole superiori e la possibilità quindi di dover ricorrere alla didattica a distanza in maniera estesa e generalizzata.

“In questi giorni purtroppo ascoltiamo notizie poco confortanti sull'ascesa dei contagi da Covid 19 e aumenta la paura di un nuovo lockdown , in particolare di una probabile chiusura delle scuole e quindi ancora la ripresa della didattica a distanza. Da insegnante, da mamma e da presidente di Emily, associazione che si occupa di violenza contro le donne ma anche di bullismo e cyberbullismo, non posso che accogliere favorevolmente l'appello dei pediatri belgi al governo "Non chiudete le scuole, rischi psicosociali per i bambini"

La scuola oggi è il luogo più sicuro, grazie alle misure di prevenzione messe in atto da tutti i Dirigenti e rappresenta un luogo di incontro e di scambio per i nostri ragazzi. Un nuovo periodo di DAD creerebbe negli adolescenti uno stato di isolamento sociale con conseguenze devastanti. Insegniamo nelle scuole a rispettare le regole e questo deve essere il punto da cui tutti partiamo per fermare i contagi.”