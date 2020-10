Parte “Archeobike, Pedalando nella storia”

Prima uscita, oggi, per “Archeobike, Pedalando nella Storia”, iniziativa organizzata da Alessandro Cianci.

“Siamo andati alla scoperta della storia a cavallo delle nostre Mtb.

“Da Punta d’Erce a San Michele sulle tracce del Dio Ercole”, questo il tema dell’uscita, racconta Alessandro Cianci. "Abbiamo visitato la zona archeologica della riserva di Punta Penna per poi dirigerci a Vasto Marina per vedere il porto romano in località Trave. Il Viaggio si è concluso con la salita che ci ha portato fino alla chiesa di San Michele. Tutto su strade sterrate (quando possibile) perché il nostro motto è: la Storia tra fango e sudore”.