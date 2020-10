Il Progetto Giovani riparte mercoledì 14 ottobre con il Corso di Pittura di Scutece

Ripartono ufficialmente i primi corsi del Progetto Giovani del Comune di Vasto presso il Centro Socioculturale Enrico Berlinguer in Via Anelli 22. I laboratori, tutti gratuiti, sono rivolti ai ragazzi dai 16 ai 30 anni e al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Si inizia mercoledì 14 ottobre alle ore 16:30 con il Corso di Pittura a cura di Davide Scutece. Per informazioni e iscrizioni: davidescutece@gmail.com, 3341175693.