Nuova linea ferroviaria Roma Pescara

Ci sarà una nuova linea ferroviaria veloce Roma-Pescara, che dice il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, "cambierà il volto di una parte dei nostri territori".

"Poter accedere da Avezzano a Roma Termini, il centro della capitale, in 50 minuti - dice Marsilio - quando chi abita nella periferia di Roma non ci mette 50 minuti, significa trasformare la Marsica, l'Abruzzo interno, Tagliacozzo e tutta quella zona in un luogo appetibile sia per la vita di tutti i giorni che consente il pendolarismo e, a maggior ragione, per il turismo e il ripopolamento di zone interne che oggi purtroppo si stanno desertificando".

Si sottolinea che c'è un progetto condiviso e anche se la linea Roma-Pescara non sarà l'alta velocità comunemente intesa,- continua Marsilio- abbiamo deciso pragmaticamente di prendere di petto quello che abbiamo e farlo funzionare meglio".

Vengono chiesti poi al governo le garanzie sul finanziamento e sui tempi, con l’auspicio che possa realizzarsi un'altra direttrice che oggi non ancora esiste, ma sulla quale c'è una grande richiesta": rendere diretti i collegamenti tra L'Aquila e Roma.