Progetto di intervento tra pochi mesi al Terminal Bus

E’ stato approvato dalla Giunta Municipale il Progetto definitivo di intervento, ammodernamento e riqualificazione del Terminal Bus di Via Conti Ricci.

Soggetto attuatore degli investimenti previsti dal Masterplan Abruzzo è la T.U.A., la società che gestisce il trasporto pubblico in Abruzzo. Il progetto rientra nel piano di ammodernamento e riqualificazione del sistema regionale delle autostazioni/impianti/aree a servizio del Trasporto Pubblico Locale per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-ferro, è l’avvio del programma di messa in sicurezza delle stazioni di fermate sulla Statale Adriatica 16.

E’ prevista la realizzazione di nuove pensiline continue lungo Via dei Conti Ricci, di una biglietteria e una sala di attesa per i viaggiatori, nuovi servizi igienici, reti di sotto servizi e la installazione di una torre faro .

La T.U.A. Spa ha affidato il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento al proprio direttore tecnico l’ing. Michele Valentini. Il progetto che si è aggiudicato l’appalto è stato quello presentato dallo Studio Associato in Ingegneria FLZ di Vasto in qualità di mandatario capogruppo rappresentato dall’ing. Domenico Lattanzio e dei mandanti Arch. Giuseppe Mario Spina di Campobasso e Ing. Vincenzo Farina di Vasto”.

L’intervento mira a migliorare un servizio molto importante per la Città, ovvero un punto di arrivo e di partenza frequentato quotidianamente da migliaia di viaggiatori.