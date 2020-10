Giovedì 8 ottobre Open Day Ricoclaun

Dopo un lungo lockdown e il necessario cambio della sede per le disposizioni Covid, la Ricoclaun ricomincia le attività.

Per tutti coloro che sono interessati al nuovo corso di clownterapia che si svolgerà in autunno, l’associazione Ricoclaun propone un Open Day, Giovedì 8 Ottobre 2020, dalle 18,30 alle 21,00 nella nuova sede in Via S.Caterina da Siena 33 a Vasto.

Per informazioni potete contattare la Presidente Rosaria Spagnuolo clown Eric al 3473712722.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Gandhi