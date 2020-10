Approvato all’Unanimità il Regolamento del Verde Pubblico e Privato

Sono 13 anni che Vasto aspettava il Regolamento del Verde Pubblico. Un tema molto importante per andare a disciplinare la realizzazione e la conservazione del verde fissando le regole per una corretta difesa delle piante e dell’ambiente.

Il Sindaco Francesco Menna, nella seduta del Consiglio Comunale di oggi, ha ringraziato, per l’approvazione all’unanimità del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, la Presidente della Commissione Affari Generali Maria Molino, l'Assessore alle politiche ambientali, Paola Cianci, e i consiglieri comunali per aver condiviso il documento portato in approvazione.

Il Regolamento è stato predisposto con la sinergia e collaborazione delle associazioni che partecipano al Tavolo per l'Ambiente, come il Comitato Cittadino del Verde ed il prezioso lavoro dei tecnici comunali specializzati in materia forestale.

“Le finalità di tutela del patrimonio arboreo- continua il Sindaco Menna- che caratterizzano il documento approvato, alla stregua dei regolamenti di città importanti come Torino che sono un buon esempio di gestione del verde cittadino, contribuiranno a valorizzare gli interventi sui giacimenti naturali della nostra città."