A Vasto Marina inaugurata una nuova struttura sportiva

E’ stato inaugurato ieri nel Parco Fortunato a Vasto Marina una nuova e moderna struttura sportiva che amplia l’offerta per i tanti fruitori dell’impianto gestito dalla Polisportiva Promo Tennis. Un campo all’avanguardia, dove sarà possibile praticare il padel, una nuova disciplina in grande crescita. Un nuovo sport che ha già numerosi appassionati pronti a sfidarsi.L'iniziativa è della Promo Tennis di Pino D'Alessandro socio del Consorzio Vivere Vasto Marina, che ha deciso di arricchire l’offera sportiva per turisti e non con questa nuova disciplina.

https://prenotaora.net/attivita/promo-tennis/ Se si vuole visitare il campo e prenotarlo si può usare questo link: