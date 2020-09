Banchi di scuola in riva al mare, al via il progetto 'InSabbiaMENTI'

'Location' particolare del suono della campanella per 11 alunni della classe IV della Scuola primaria 'Madonna dell'Asilo', protagonisti, con la loro maestra Manuela Pomponio, della 'lezione zero' del progetto 'InSabbiaMENTI', su iniziativa del Consorzio Vivere Vasto Marina.

Una speciale opportunità di attività didattica in sicurezza in spazi all'aperto e, in questo caso, niente di meglio che la spiaggia per ospitarla, in una mattinata di bel sole settembrino, tra gli ombrelloni del Lido 'Da Mimì, al centro di Vasto Marina.

Un'iniziativa partita dall'idea di Alessandra Molino, dello stabilimento balneare 'Da Mimì', al centro di Vasto Marina, e coordinata dal Consorzio di operatori commerciali e turistici della località rivierasca: un contributo per garantire, in un periodo come questo segnato dalle misure anti Coronavirus, occasioni preziose per le scuole vastesi. Un seme gettato che, negli auspici dei promotori, potrà concretizzare altre opportunità per chi volesse usufruirne.

Tra i presenti, stamane, il sottosegretario e senatore vastese Gianluca Castaldi, il sindaco Francesco Menna, l'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco, Emidio Salvatorelli di Vastarredo, azienda che ha fornito i banchi, il consigliere regionale Pietro Smargiassi, il presidente del Consorzio Piergiorgio Molino, il dirigente del sodalizio Pierpaolo Tognoni, il direttore della Scuola 'Madonna dell'Asilo' Massimiliano Melchiorre ed il parroco di Santa Maria Stella Maris Padre Luigi Stivaletta.

"Ringrazio il Consorzio Vivere Vasto Marina e gli operatori turistici che hanno messo a disposizione delle scolaresche le preziose aree all'aperto sulla spiaggia - ha commentato Castaldi evidenziando l'apprezzamento del ministro dell'Istruzione Azzolina per quanto proposto -. Obiettivo del progetto è quello di agevolare le scuole che possono avere carenze di aule al rispetto del distanziamento sociale, operando secondo modalità di educazione non formale al fine di garantire sicurezza agli alunni e ai docenti, facendo lezioni all'aperto, prevalentemente sulla spiaggia, laddove le condizioni meteorologiche lo consentano. Un ringraziamento speciale va al presidente del Consorzio, il valido e sempre attivo Piergiorgio Molino.

La nostra bella Vasto - conclude - mette a disposizione le sue stupende peculiarità a favore dell'istruzione e della salute. Bravi tutti!"