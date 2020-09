Condotta da riparare, mercoledì niente acqua a Vasto Marina

Si annunciano disagi a Vasto Marina per l'annunciata interruzione dell'erogazione d'acqua.

Tutto questo per via di un intervento di riparazione sulla condotta in via Gargano, stradina di collegamento tra viale Dalmazia ed il lungomare Ernesto Cordella, nei pressi del Pontile.

Rubinetti a secco nella giornata di mercoledì 23 settembre dalle 8.00 alle ore serali della stessa giornata.

"I tecnici della Sasi - si legge in una nota diramata dalla società che si occupa della gestione del servizio idrico nel territorio - sono consapevoli delle difficoltà che i cittadini dovranno affrontare e assicurano che cercheranno di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Purtroppo, quando si effettuano lavori di questo tipo, legati a rotture improvvise e imprevedibili, non si può stabilire con precisione la fine dell'operazione e quindi non si può definire l'orario di ridistribuzione della risorsa idrica. Tutto si svolgerà, come sempre, con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, i problemi".