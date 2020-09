Fino alle 15 il voto per il Referendum Costituzionale

Secondo dei due giorni di voto per il Referendum Costituzionale.

Fino alle 15 è possibile recarsi ai seggi per il quesito legato alla legge sulla riduzione del numero dei deputati e dei senatori. In esso si dovranno approvare o bocciare le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvate in via definitiva dalla Camera nell'ottobre 2019. Con la vittoria del sì, si avrà una riduzione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato.

La riforma entrerebbe in vigore a partire dalle prossime elezioni politiche. In Abruzzo si passerebbe da 14 a 9 deputati, e da 7 a 4 senatori.

Non è previsto un quorum di partecipanti perché il referendum sia valido: la spunterà insomma chi avrà un voto in più.

A Vasto la rilevazione delle 23 di domenica, alla chiusura dei seggi, ha fatto registrare una partecipazione al voto del 32 per cento degli aventi diritto.