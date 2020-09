Lezioni all'aperto in spiaggia a Vasto Marina, al via il progetto 'InSabbiaMENTI'

Prenderà il via con la "lezione zero" l'iniziativa "InSabbiaMENTI", proposta dal Consorzio Vivere Vasto Marina che ha raccolto l'adesione di alcuni lidi e strutture di Vasto Marina.

"Un contributo - si legge in una nota del sodalizio presieduto da Piergiorgio Molino - per garantire alle scuole di Vasto di svolgere le attività didattiche in sicurezza. In caso di oggettiva difficoltà nel rispettare le distanze a scuola, a causa della mancanza di un numero sufficiente di aule, le lezioni all'aperto sulla spiaggia possono rappresentare una interessante opportunità".

Martedì 22 settembre una rappresentanza di alunni della Scuola Madonna dell'Asilo sarà ospitata presso lo stabilimento balneare Da Mimì, dove verrà allestita "una vera e propria classe sulla spiaggia, con la novità dei banchi di ultima generazione presentati dalla Vastarredo, impresa vastese che vanta la produzione di un cospicuo numero di banchi scolastici richiesti a livello nazionale.

La campanella suonerà dunque dagli altoparlanti del lido, il rumore del mare farà da sfondo, anche al fine di trasmettere un segnale di speranza e di incoraggiamento a tutti gli studenti e ai docenti delle scuole di Vasto, che per la maggior parte inizieranno il nuovo anno scolastco il prossimo 24 settembre".

L'iniziativa "InSabbiaMenti" - si conclude nella nota del Consorzio - ha ricevuto l'apprezzamento della ministra Azzolina".