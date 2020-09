'Ambulanti in Città', appuntamento rimandato. Domenica niente Fiera

Dopo la richiesta avanzata nella giornata di ieri dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, la Confcommercio Chieti ha deciso di annullare l'appuntamento in programma domenica prossima, 27 settembre, di 'Ambulanti in Città', la tradizionale Fiera del periodo delle festività patronali di San Michele, evento - di scena nella 'location' di via Giulio Cesare e strade limitrofe - che attira sempre un alto numero di visitatori, vastesi e non.

La decisione è stata a lungo meditata, dopo la ripresa dei contagi negli ultimi giorni, determinata soprattutto dalla considerazione che in un evento del genere non si è in grado di garantire il distanziamento sociale e tutte le procedure anti-Covid-19, aspetti che rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti negli ultimi mesi.

È comprensibile la delusione di molti, ma di fronte alla salute e al bene comune non si può scendere a compromessi.