La statua di San Michele in 'forma riservata' a Santa Maria Maggiore: novena al via

In "forma riservata" la statua di San Michele Arcangelo, il Patrono di Vasto, è stata portata nella Chiesa di Santa Maria Maggiore per l'inizio della tradizionale Novena ed in vista degli appuntamenti di festa religiosa del 29 e 30 settembre prossimi.

Quest'anno, come già comunicato dal parroco Don Domenico Spagnoli, la comunità vastese non vivrà il momento religioso più solenne e atteso. Le misure di contenimento e le restrizioni in vigore per le misure anti-Covid hanno costretto a rinunciare alle processioni con i fedeli.

Nel primo pomeriggio solo lo stesso don Domenico, il sindaco Francesco Menna ed alcuni componenti della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone e di altri sodalizi hanno potuto accompagnare la statua di San Michele dalla chiesa a lui dedicata fino a Santa Maria Maggiore per un percorso diverso dal solito snodatosi attraverso la villa comunale e piazza Marconi per poi raggiungere il sacro tempio al centro della città.