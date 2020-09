Anniversario dello spiaggiamento capodogli: iniziativa nella Riserva di Punta Aderci

Il 12 settembre 2014 per Vasto è il giorno in cui si ricorda un evento in cui tutta la comunità ha dimostrato grande spirito di collaborazione nel salvamento dei capodogli. Per ricordare questo impegno è organizzata Sabato 12 settembre alle ore 09:30 presso la Riserva di Punta Aderci come ogni anno, una iniziativa dedicata all’anniversario dello spiaggiamento dei sette capodogli sulla spiaggia di Punta Penna, a cui parteciperanno alcuni esperti del mondo marino quali: Maria Carla De Francesco biologa e Project Manager del Life, Angela Stanisci docente dell'Università del Molise, Tommaso Pagliani del Consorzio Mediterranea, Ines Palena del WWF e Vincenzo Olivieri del Centro Studi Cetacei.

L’iniziativa ha la finalità di approfondire la conoscenza delle meraviglie nascoste del nostro mare, preziosa risorsa, ed è promossa dal Comune di Vasto e dalla Cogecstre nell’ambito del progetto di finanziamento europeo denominato Life CALLIOPE di cui il Comune è partner, in collaborazione con la Capitaneria di Porto ed il Circolo Nautico Vasto.

Sarà effettuata una passeggiata con gli esperti e al termine verrà liberata la tartaruga “Paula”, un messaggio di vita e di valore immenso del patrimonio marino. Il grande e paziente lavoro del Centro Studi Cetacei permette ogni anno di salvare queste splendide creature del mare".

Quest’anno per la ricorrenza sarà ricordata Fabrizia Arduini, Presidente del WWF Zona Frentana e Costa Teatina, paladina del mare, che ha voluto e organizzato le passate edizioni e che per la prima volta non sarà con noi.