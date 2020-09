Il Comune di Vasto ottiene 310.000 euro per la riapertura delle scuole

Il Comune di Vasto ha ottenuto 150.000 euro di contributi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le spese di conduzione degli spazi in affitto e di relativo adattamento delle aule alle esigenze Covid-19. Questi si sommano ai 160.000 euro di contributo vinto per l’adeguamento delle aule alla normativa Covid come previsto dal Programma Operativo Nazionale scuola di luglio.

Questi 310.000 euro rappresentano una boccata d’ossigeno per Vasto che vede rimborsate le spese sostenute durante i mesi di lavoro per la ripresa della scuola.