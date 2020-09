Progetto: “Vivere la celiachia con noi sarà più facile"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La diagnosi di celiachia è un momento molto delicato che può creare disorientamento e preoccupazione. Aderire alla dieta senza glutine in modo rigoroso e per tutta la vita richiede nuove conoscenze e competenze.

Proprio per questo l’Associazione Italiana Celiachia Abruzzo ha deciso di organizzare una serie di incontri con gli esperti in Celiachia: la dr.ssa M.T. Illiceto, il Dr. C. De Fanis e il dietista G. Giampietro.

Una serie di incontri dedicati a tutti i neo diagnosticati e ai soci che non hanno ancora dipanato i mille dubbi di inizio percorso. Il progetto dell'AIC Abruzzo con la collaborazione del nostro comitato scientifico e delle ASL della Regione Abruzzo é rivolto ad adulti, bambini e le loro famiglie. Il 1° incontro è mercoledì 7 ottobre 2020 dalle 18 alle 20.

Gli incontri saranno gratuiti e si svolgeranno in video conferenza. Per informazioni e iscrizioni presso AIC Abruzzo - aicabruzzo@inwind.it o 085/4454650 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12.