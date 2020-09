Covid: restrizioni in 5 comuni abruzzesi, stop focolai

Ordinanza di tipo restrittivo per cinque comuni del territorio abruzzese, tutti in provincia dell'Aquila: si tratta di Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Civita d'Antino e Lucoli. Tutto questo a scopo precauzionale, per alcune attività alla luce del contagio da Covid riscontrato in queste località.

Lo fa sapere il presidente della Regione, Marco Marsilio.

Non saranno zone rosse - si sottolinea -, ma sarà obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto, la chiusura dei locali sarà fissata alle 20 ed ancora divieto di assembramenti e feste, per bloccare i focolai che sono in corso.

"La situazione è sotto controllo - ha detto Marsilio - non c'è quindi bisogno di adottare misure ulteriormente restrittive della libertà personale o invocare delle zone rosse perché non è questa la condizione. Siamo arrivati a fare tamponi alla generalità della popolazione almeno in alcune frazioni, e quindi confidiamo nel fatto che i focolai sono stati individuati tracciati, confinati, seguiti costantemente poi dalle nostre strutture sanitarie anche a domicilio e che questo possa spegnere questi focolai al più presto e ripristinare la serenità dei luoghi".

Fonte Ansa Abruzzo