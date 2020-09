E’ andato in pensione Bruno Di Giuseppe

Va in pensione Bruno Di Giuseppe, tecnico sanitario di radiologia medica. Dice la dr.ssa Maria Amato, Direttore della Radiodiagnostica dell’Ospedale “San Pio” di Vasto,” con lui va via un altro pezzetto di storia della radiologia. Bruno Di Giuseppe si porta via un’intera epoca, quella di Lello Villani e di Mario Napoleone. Sono stati tempi meno frenetici, meno informatici in cui la radiologia era una alchimia, tra luce emessa dagli schermi di rinforzo, emulsioni di argento e terre rare delle pellicole, la puzza dei chimici, le macchie nere di sviluppo sui camici. Bruno, come me, come altri, ha attraversato questo tempo, lasciandosi alle spalle l'analogico "artigianale" per andare incontro al digitale e non è stato facile. Grazie Bruno per tutti questi anni di lavoro, impegnativi, non sempre semplici ma sicuramente indimenticabili.”