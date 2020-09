Referendum, le ragioni del sì e del no. Dibattito dell'Ordine degli Avvocati di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì 11 settembre alle ore 17, sulla piattaforma web Zoom ed in diretta Facebook si svolgerà un incontro dibattito dal titolo “Tertium non datur: SI o NO questo è il problema...”.

L'iniziativa, promossa dall'Ordine degli Avvocati di Vasto, intende favorire una approfondita riflessione sul prossimo referendum costituzionale indetto per il 20 e 21 settembre.

Su quali siano le ragioni del sì e quali quelle del no, su quali conseguenze determineranno gli esiti della consultazione saranno chiamati ad intervenire la Dott.ssa Maria Amato, deputata nella scorsa legislatura, l'On. Carmela Grippa, deputata M5S e l'Avv. Francesco Conte del Foro di Bologna, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, moderati dall'Avv. Vittorio Melone, presidente dell'Ordine Forense di Vasto.