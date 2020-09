Condivisione di intenti per il 'San Pio', ma ci sia concretezza

Il Consiglio Comunale di Vasto ha definitivamente deliberato sulla delicata situazione dell’Ospedale San Pio e sulla materia sanitaria del Vastese.

"La inizativa promossa da Il Nuovo Faro, con la presentazione di una apposita mozione a firma del capogruppo consiliare Edmondo Laudazi - si legge in una nota - ha trovato il consenso unanime della intera assise civica.

In buona sostanza il Consiglio Comunale ha stabilito, tra l’altro:

di accelerare i lavori di consolidamento del III° e IV° piano dell’Ospedale San Pio, senza perdere ulteriore tempo.

di sostenere la richiesta promossa dalla Asl n.2, alla Giunta Regionale d’Abruzzo, per l’ottenimento di un adeguato stanziamento necessario per realizzare una radicale manutenzione straordinaria del vestusto nosocomio vastese, consentendo allo stesso di sopravvivere nel medio periodo e di riacquistare la perduta totale efficienza operativa e funzionale.

di ribadire la necessità e la urgenza di realizzare in tempi brevi il nuovo Ospedale di confine a Vasto, dove previsto dal Piano Regolatore della Città e dove già sono disponibili sia i terreni acquistati che un progetto preliminare da portare avanti.

Senza discussioni".

A questo ultimo riguardo sembrerebbe - aggiunge poi il consigliere Laudazi - che la apposita Commissione tecnica di Studio che è stata istituita dalla Regione Abruzzo, per la verifica dei programmi di edilizia sanitaria, da definire con l’accordo di programma governativo, si dovrà riunire in questa settimana, per rimuovere alcune artate e subentrate perplessità riguardanti le caratteristiche orografiche ed infrastrutturali dei siti, dove dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Vasto, in località Pozzitello. Stranamente tali perplessità sono spuntate come i funghi dopo la pioggia, solo ora, dopo oltre 20 anni.

Alla riunione dovrebbero partecipare i rappresentanti del territorio, nella persona dei Sindaci e Vasto e di San Salvo, chiamati a ribadire le ragioni della scelta e la soluzione delle questioni sollevate.

Ci preme sollecitare il Sindaco di Vasto, assente durante la seduta consiliare che ha stabilito la linea da seguire, di battersi con il massimo impegno, per ottenere – almeno una volta nel suo mandato – un risultato concreto per la tutele delle ragioni di Vasto e del suo territorio.

Ha con lui la forza unanime del Consiglio Comunale di Vasto e della nostra iniziativa".