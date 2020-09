Don Gianni Sciorra, 30 anni di sacerdozio

“Fatti nuovi da Dio, ogni volta che preghiamo, siamo chiamati ad essere saldi come un campanile, gioiosi di suonare a festa le meraviglie di Dio.”

Con queste parole di Papa Francesco, che in modo particolare sentiamo rivolte a noi e al nostro Parroco Don Gianni Sciorra, ci stringiamo attorno a lui in un abbraccio virtuale nel giorno del suo trentesimo anniversario di Sacerdozio, chiedendo al Signore di continuare a servirsi di lui per raccontare le Sue meraviglie. Alla nostra guida da tanti anni, Vicario episcopale per Vasto e il vastese, nonchè Vicario foraneo, Don Gianni dà tutto se stesso in modo generoso e totale, spendendosi senza riserve, con tenacia e spirito di sacrificio, in ogni contesto nel quale si trova ad operare. Sacerdote attento, presente e protettivo, si occupa e si preoccupa del suo gregge e di tutti coloro che gli si affidano.

A lui va il nostro grazie affettuoso e riconoscente.

Stasera pregheremo insieme a lui e per lui nella Santa Messa alle ore 19.00.

La comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo.