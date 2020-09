Scrittori in Piazza: Stefano Taglioli “Ultimo alla fine del mondo”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per il 6° anniversario dello spiaggiamento dei capodogli a Punta Penna, Scrittori in Piazza, di Emanuela Petroro della Nuova Libreria, Sabato 12 settembre 2020 a Piazza Barbacani alle ore 19,00 presenta lo scrittore Stefano Taglioli che presenterà il suo libro “Ultimo, alla fine del mondo”, edizioni il Torcoliere. Saranno presenti Franco Sacchetti e Donato Di Pietropaolo nella presentazione e Raffella Zaccagna per le letture.

In caso di pioggia l’incontro si terrà presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso.