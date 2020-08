La riapertura delle scuole slitta al 24 settembre

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha ufficializzato lo slittamento della riapertura delle scuole al 24 settembre.

Aprire il lunedì per poi richiudere in vista del referendum comporterebbe solo uno spreco di soldi ed aggiunge che ulteriori giorni di vacanza non andranno ad intaccare gli apprendimenti degli studenti. In questi giorni ulteriori si punterà a garantire la sistemazione delle aule, la sanificazione e il trasporto in sicurezza.

LA NOTA ANSA. La Giunta regionale, riunita a Pescara, ha deliberato la modifica del calendario scolastico 2020-21, fissando l'inizio delle lezioni per giovedì 24 settembre, per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia.

Inoltre, è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-21, i giorni di attiività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, sono dal lunedì al sabato 201 (200 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 168 (167 compresa la festa del Santo Patrono).