Marsilio a Punta Penna, la Regione "farà la sua parte"

Sopralluogo di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, nella zona di Punta Penna, nel territorio della riserva naturale di Punta Aderci, interessata ieri da un devastante incendio assicurando che l'ente da lui guidato "farà la sua parte".

“I danni sono ingenti. Lo spettacolo che si offre agli occhi porta tanto dolore e rabbia” ha commentato il presidente.

La sua conclusione: "La Regione non lascerà sola Vasto e la sua riserva naturale".

Marsilio era accompagnato dal suo capo segreteria Etelwardo Sigismondi. Per il Comune di Vasto era presente l'assessore all'Ambiente Paola Cianci, per la Cogecstre, la cooperativa che gestisce l'area protetta, Alessia Felizzi. Con Marsilio sono giunti anche il consigliere regionale Manuele Marcovecchio ed i consiglieri comunali Francesco Prospero e Vincenzo Suriani. Presente all'incontro anche una squadra della Protezione Civile di Vasto capitanata da Eustachio Frangione.

Marsilio ieri era stato sollecitato dal consigliere regionale Pietro Smargiassi ad attivarsi per reperire le risorse necessarie per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte dal fuoco e per le necessarie operazioni di bonifica.