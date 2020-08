Via Verde: quando sarà pronta?

In questo finale di Agosto c’è stato un numero di turisti elevato, un vero boom. Il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, afferma che l'estate non è ancora finita e che la Costa dei Trabocchi continua a esercitare il suo fascino, ma sono in tanti a chiedere delucidazioni sulla pista ciclabile. Perché la Via Verde, nel tratto da Francavilla al Mare verso Vasto, non è ancora completa, anzi, è un cantiere nel quale non sarebbe consentito l'accesso. I 5 km che attraversano Fossacesia sono praticabili ma pieni di rovi, non c’è divisione tra pedoni e bici. C’è l’augurio che i lavori riprendano al più presto, potrebbe essere molto importante per sviluppare il turismo.