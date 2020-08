Punta Penna-Punta Aderci, incendio domato. Prevale lo sconforto

Quasi quattro ore di lavoro, intenso, da parte di Vigili del Fuoco (con l'ausilio di un elicottero), Forestale e Protezione Civile, con diverse squadre a terra, per riuscire a domare l'incendio che ha devastato parte della spiaggia di Punta Penna, nella riserva naturale di Punta Aderci.

Le fiamme, divampate - in base alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine - nel primo pomeriggio da un terreno dell'area industriale attiguo al promontorio della spiaggia, sospinte dal forte e caldo vento meridionale, hanno incenerito larga parte della vegetazione incolta della zona, arrivando fin sulla sottostante area marina, aggredendo parte della vegetazione dunale e la passerella in legno del percorso pedonale realizzato in loco.

Salvi entrambe le strutture in legno dell'area protetta, giù all'ingresso della spiaggia e nella parte alta nel vialone.

Si presenta spettrale ora il paesaggio, uno di quelli maggiormente a cuore di vastesi e turisti, sempre al centro di scatti e ricordi fotografici.