Campionati italiani di beach volley, secondo posto 'bis' per Claudia Scampoli

Titolo tricolore sfiorato, ai Campionati Italiani di beach volley di Caorle, per la giovane vastese Claudia Scampoli che in coppia Margherita Bianchin ha ceduto nell'atto finale della competizione affrontato contro il duo Sara Breidenbach/Giada Benazzi.

Anche lo scorso anno la beacher classe 2000, sempre sulla sabbia di Caorle, fece suo l’argento, in quella occasione in coppia con Alice Gradini, perdendo nella finalissima con il duo Toti-Allegretti.

Molto combattuta la finale di oggi pomeriggio. Intenso il primo set: a spuntarla, con il punteggio di 24-22, sono Scampoli e Bianchin che conquistano così il parziale di 1-0. Nel secondo set si registra il pronto riscatto di Breidenbach-Benazzi che giocano sciolte e concrete e chiudono sul 21-14 per fissare l’1-1.

Si va al terzo e decisivo set. Dopo una fase d’avvio favorevole a Breidenbach-Benazzi, Scampoli e Bianchin non si danno per vinte, tutt’altro. Giocano con grande piglio, attenzione ed efficacia e si portano anche avanti sul 12-10. Il pallone, poi, inizia a ‘scottare’: 13-11 per Scampoli/Bianchin, 13-12, palla di poco fuori per Scampoli per il contestato 13-13, rosso a Scampoli e punto alle avversarie e 13-14. Grandi emozioni finali e 14-14, poi 14-15 e 14-16 che regala il successo a Breidenbach-Benazzi.

Peccato, perché il titolo tricolore è stato davvero a un passo.

Nella cerimonia di premiazione finale luccicante riconoscimento di 'miglior giocatrice del torneo' per Claudia Scampoli.