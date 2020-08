Mappamondo 'mangia plastica' a Vasto Marina: "Utilizzatelo, non abbandonate i rifiuti sul lungomare"

Un Mappamondo Mangia Plastica è stato inaugurato nel pomeriggio di ieri in piazza Rodi dal Consorzio Vivere Vasto Marina con il contributo di Pulchra Ambiente e con il patrocinio del Comune di Vasto.

Un'iniziativa a tutela dell'ambiente fortemente voluta dal sodalizio presieduto da Piergiorgio Molino con l'impegno particolare di Loredana Di Nunzio, responsabile delle Politiche ambientali del Consorzio.

Lanciato, per l'occasione, un appello ai giovani che affollano la riviera: "Utilizzatelo, non abbandonate i rifiuti a terra. Un piccolo gesto dal grande significato".

"A Vasto Marina - ci scrive il giovane vastese Andrea Benedetti - è stata inaugurata la struttura per conferire rifiuti in plastica con le fattezze di un pianeta Terra, il 'Mondo Mangia Plastica'.

Si tratta di un'installazione con molteplici fini, il primo più prettamente funzionale, ovvero il conferimento di rifiuti che vengono spesso dispersi nel lungomare, il secondo, più lungimirante, è quello di mirare alla sensibilizzazione della cittadinanza, e di particolare dei giovani - che trascorrono di frequente nell'area il proprio tempo libero - mostrando visivamente, con la concretezza di massa e volumi, la quantità di rifiuti che gli utilizzatori del "Mondo" hanno evitato di rilasciare nell'ambiente, danneggiandolo.

La forma della struttura esprime, assieme alla sostanza, l'importanza che può ricoprire un singolo gesto, una goccia nell'oceano, per il benessere dell'intero globo, di tutta la collettività.

I ringraziamenti per l'impegno profuso vanno a più parti che si sono impegnate con passione per questo progetto, il Movimento Iononrestoaguardare, beArch, il Comune di Vasto, in particolare l'assessora Paola Cianci e il sindaco Francesco Menna, la Consulta Giovanile Vasto - da sempre attiva nel promuovere tra i giovani l'ecologismo e la sostenibilità - il Consorzio Vivere Vasto Marina, la Pulchra Ambiente.

Questo è solo l'inizio di un percorso arduo ma emozionante da percorrere assieme, passo dopo passo, strada per strada, che ci porterà a riscoprire il piacere di vivere e tutelare la nostra città, la nostra salute e di dare un significato forte alle nostre vite".