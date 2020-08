Ex stazione, barchetta abbandonata ricettacolo di rifiuti

Dai social emerge la foto di una piccola imbarcazione abbandonata da anni nell'area adibita a parcheggio della ex stazione ferroviaria di Vasto Marina.

Purtroppo, con il tempo è diventata un contenitore per i rifiuti di ogni genere. Permane l’indifferenza generale di molti che pur passandoci vicino non trovano la modalità giusta per segnalare.

Giorgio Di Domenico (Vasto Domani) chiede: “Non sarebbe il caso di rimuovere questo ex natante, sanificare il posto e ridare decoro all'ambiente dove tutti i giorni transitano migliaia di vacanzieri? L'ambiente va tutelato con i fatti e non sempre con le parole!”