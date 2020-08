Su Google maps l’elenco degli alberi monumentali, a Vasto ce ne sono 3

Arriva su Google maps l’elenco degli alberi monumentali italiani. E’ così più facile localizzarli, grazie alla collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Mentre prima inserendo latitudine e longitudine era possibile geolocalizzare gli alberi della lista, ora grazie al catalogo online di Google Maps basta cliccare su uno dei tanti alberi presenti in Italia per trovare la sua posizione precisa, visualizzando anche varie informazioni, come genere, tipologia, quota, specie e via dicendo. In questo modo, per tutti gli appassionati, è ancora più facile trovare l’albero monumentale di proprio interesse e raggiungerlo!

La mappa nasce con l’intento di avvinare grandi e piccini al “mondo degli alberi” perché solo appassionandosi a “simboli” si può imparare ad amare e rispettare un bene, in questo caso il nostro meraviglioso patrimonio naturale.

A Vasto ce ne sono tre: uno a Piazza Rodi specie Pioppo nero, uno a via Tre segni un pino domestico e uno alla località Maddalena un olivo.