Il prof. Massenzio Terranova ha avuto un riconoscimento dal Comune di Vasto

Per il prof. Massenzio Terranova questi mesi estivi sono stati molto impegnativi, perché ha voluto mettere a disposizione il suo tempo e le sue competenze professionali, volontariamente, nelle istituzioni scolastiche dove insegna, per cercare le soluzioni adeguate per far ripartire l’attività scolastica nello scrupoloso rispetto delle normative anti Covid. La distanza interpersonale tra gli studenti e i docenti ha evidenziato molte criticità nelle scuole, anche in quelle di Vasto e grazie alla sua collaborazione è stata più rapida sia l’analisi dei problemi che le soluzioni.

“Il mio impegno è nato nella convinzione- racconta Massenzio Terranova- che solo dandosi una mano reciprocamente, e rinunciando ad un po' di sé stessi, si possano affrontare situazioni come questa. In pratica ho rilevato le dimensioni delle aule e, interpretando le indicazioni del ministero, ho inserito i banchi rispettando le distanze richieste, facendomi intermediario tra i vari soggetti coinvolti. Lavorando con più scuole è stata per me anche un'occasione per dimostrare fattivamente che solo la collaborazione, e non la competizione, tra scuole, porta risultati migliori e apre futuri più ampi.”

Oggi l’amministrazione Comunale, nella persona dell’assessore alla scuola Anna Bosco, gli ha riconosciuto un “attestato di merito” per la forza e l’impegno che ha dimostrato, mettendosi volontariamente a disposizione delle istituzioni scolastiche per la verifica delle aule.

