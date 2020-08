Test sierologico docenti e ATA in Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In Abruzzo si effettueranno i test sierologici per il Coronavirus per il personale scolastico su base volontaria dal 24 agosto al 14 settembre 2020.

II docenti interessati sono circa 15.000. I kit necessari saranno distribuiti alle ASL, che provvederanno a rifornire i medici di famiglia. Si tratta di uno screening indicativo e che in caso di positività al test, l’ASL provvederà ad effettuare il tampone entro 48 ore.