The new Gospel Choir domenica 30 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E’ previsto per domenica 30 agosto 2020, alle ore 20,45, il Concerto Gospel del “The new Gospel Choir” presso l’Istituto dei Salesiani, con ingresso libero.

L’evento è organizzato secondo le disposizioni anti Covid e in caso di pioggia si svolgerà presso la Chiesa dei Salesiani.