“Una Valigia di Storie” mercoledì 26 alla Villa Comunale

Chiara Iacovitti propone mercoledì 26 agosto dalle 17 alle 19, presso la Villa Comunale di Vasto, “Una valigia di storie - Letture in villa” per grandi e piccoli esploratori del mondo, della fantasia dai 3 agli 11 anni, in collaborazione con la libreria Pensieri Belli e della Città del Vasto.

Il pomeriggio sarà diviso in due parti: dalle 17:00 alle 18:00 ci si immergerà nella lettura di bellissimi albi illustrati per bimbi di 3/6 anni e dalle 18:00 alle 19:00 si volerà sulle pagine di storie bellissime con i lettori di 7/11 anni. Chiara Iacovitti vi aspetterà con la sua "valigia delle storie", il suo cuscino per star comoda sull'erba e con una gran voglia di leggere. Cosa dovete portare?

Se vi va, potete portare un telo o un cuscino per star comodi.

E necessario il rispetto del distanziamento fisico ed il non produrre assembramenti. È consigliato l'uso di DPI ed inoltre ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto.

Per info e prenotazioni

Chiara Iacovitti

333/8798132 solo Wathsapp