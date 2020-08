Il successo di “Discovery” di “Taste of Vasto”

Dice Annamargareth Ciccotosto che “l’accoglienza non si può fermare all'alloggio, ma diventa fulcro di un percorso conoscitivo, dove i timori vengono sostituiti alle certezze e dove gli abitanti del territorio in prima persona ne diventano fulcro importante in un originale Storytelling.” Da quest’anno con “Taste of Vasto” è nata la passeggiata di "Discovery" che sta riscuotendo sempre più successo. Ogni "Discovery" è un viaggio a sé stante, segue una linea sottile, ma poi si anima a seconda delle persone che si incontrano.

Nel Discovery di ieri, il gruppo di turisti di Birmingham, accompagnati in giro per il centro storico di Vasto da Annamargareth, è stato accolto da Carmine e la sua ventricina estiva, da Mercurio e gli accenni sul palazzo della Curia Vescovile, da Miranda e la strada di Via Pampani New, da Roberto ed il Piccolo Circolo Garibaldino, nella bellissima cornice del magnifico Portale al tramonto, dei Giardini D'Avalos ed infine da Rocco e Stefania e la Bollicina con metodo Charmant.

“Ogni Storia è un Viaggio da Raccontare.”

