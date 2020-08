"Road to Siren", doppio appuntamento a Palazzo d'Avalos

Oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 agosto, appuntamento con "Road to Siren", iniziativa pensata come 'apripista' per la futura edizione del 'Siren Festival' che tornerà a Vasto.

L’associazione Stardust Productions, in collaborazione con il Comune di Vasto, ha garantito due giorni di iniziative e anticipazioni in vista del Siren Festival 2021, sottolinea il sindaco Francesco Menna.

"'Road to Siren' è il primo appuntamento - aggiunge l’assessore al Turismo Carlo Della Penna - in vista dell'edizione 2021 del Siren Festival. Questa sera saliranno sul palco allestito nel Cortile di Palazzo d’Avalos: Lucio Corsi, The Tangram e Coma Berenices. Una cornice unica nella nostra bellissima città, che grazie alla sua invidiabile posizione negli anni si è affermata tra i luoghi più affascinanti del centro Italia. Vasto con le sue spiagge, i caratteristici vicoli del centro e le piazze che si affacciano sul mare è il palcoscenico ideale per accogliere il Siren Festival".

Domani 23 agosto, sempre nel Cortile di Palazzo d’Avalos, il programma prevede: 21:30 Film: PJ Harvey "A dog called money" di Seamus Murphy e selezione musicale da 45 giri a cura di Umberto Palazzo.

"Road to Siren" sarà anche l’occasione per acquistare il pacchetto promozionale early bird tickets per il 2021. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa Covid con sedute a distanza di sicurezza. I posti sono limitati.