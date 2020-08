Anna Bosco:” A settembre la scuola deve riaprire”

Quest’estate è stata ed è molto impegnativa per tutti comuni per l’organizzazione complessa della riapertura della scuola.

L’assessore all’istruzione Anna Bosco dice che “a settembre la scuola deve riaprire e che questa è una priorità per gli studenti e le studentesse, per le loro famiglie, per il personale della scuola. È una priorità assoluta per il Paese e per la nostra Città. Nessuno deve più perdere neppure un’ora di lezione.”

Da mesi c’è un lavoro incessante del Comune di Vasto. C’è la necessità del distanziamento Covid e questo ha portato alla realizzazione di cantieri importanti da concludere con adeguamenti strutturali. E’ stato considerato l’importante ruolo del dialogo con tutte le parti coinvolte: dirigenti, insegnanti, sindacati, cooperative, genitori, nonni.

Ieri pomeriggio c’è stata un’altra riunione con le famiglie ed il Compresivo Paolucci. Il Comune ha cercato sedi alternative e uguali,se non migliori di quelle che lasciavano, per i 900 studenti di Vasto, e dice Anna Bosco, “sapevamo già che ottenere il placet di 1800 genitori non sarebbe stato cosa semplice, tuttavia abbiamo trovato delle valide soluzioni e saremo pronti per ripartire il 14 Settembre. Se qualcuno ha ancora delle perplessità sulle scelte che stiamo facendo la nostra porta per il dialogo è stata e resterà sempre aperta.”