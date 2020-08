Grande successo della mostra fotografica “Risvegli” di Costanzo D’Angelo

Si è chiusa il 14 Agosto 2020 la mostra “Risvegli” Personale Contemporanea del fotografo Costanzo D’Angelo nella Sala Mattioli di Vasto.

“C’è stato, dice Costanzo, un grande successo di pubblico, che ha apprezzato la mostra. Volevo ringraziare tutti per le emozioni che mi avete regalato, posso dire che è valsa la pena dedicare centinaia di ore di lavoro per realizzare, selezionare le immagini e allestire la mostra. Ringrazio la Città del Vasto, per avermi permesso di realizzare questa personale, molti turisti hanno apprezzato e in molti scoperto che la foto “ Risvegli all'Italiana " è stata realizzata nella nostra città. Un ringraziamento particolare all'attento lavoro fatto da Patrizia Angelozzi di Angelozzi Comunicazione e a Claudia Gattella per avermi aiutato con le parole. Un ringraziamento di cuore va ai miei figli e alla mia famiglia che mi sono stati sempre vicini.”