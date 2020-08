Boom di turisti in Abruzzo

I turisti hanno scelto l’Abruzzo, da quanto si evince dai dati parziali sulle presenze turistiche in Italia di questa prima parte dell'estate. L’Abruzzo è tra le mete più gettonate insieme a Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. È quanto emerge da un'indagine Coldiretti Ixé, secondo cui i turisti, soprattutto nel periodo di Ferragosto, hanno preferito un modello di ospitalità che predilige case private e agriturismi soprattutto nella nostra regione. Sono triplicate le presenze nei parchi ma anche le località della costa abruzzese stanno recuperando.

“E’ stata la varietà del nostro territorio, e quindi della nostra offerta turistica, a convincere tour operator e agenzie di settore, a disegnare pacchetti turistici che coniugano al meglio mare, montagna e borghi collinari” commenta l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo, “anche se è prematuro esprimere valutazioni sull’andamento della stagione. E’ frutto delle campagne di promozione turistica messe in campo nei mesi scorsi dalla Regione. Il turismo in generale ha avuto una perdita, ma noi ci eravamo mossi in anticipo per far capire agli italiani e agli abruzzesi che i nostri operatori sono in grado di offrire una ricettività in linea con tutte le direttive e le regole anti-Covid. Inoltre alle bellezze del territorio si uniscono numerosi altri fattori importanti come l’enogastronomia e le iniziative capaci di creare occasioni per trascorrere le vacanze in sicurezza e all’insegna della cultura, della buona cucina e del buon vivere”.

Anche il presidente dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart), Roberto Di Vincenzo, aveva evidenziato un mese fa come ci fossero segnali incoraggianti per l'Abruzzo, che quest'anno sarebbe stato privilegiato dal turismo di prossimità, favorito dall'incertezza legata alla diffusione del Coronavirus.

“E’ importante”, aggiunge Febbo, dare ulteriore visibilità e impulso alla nostra regione per favorire la destagionalizzazione del turismo abruzzese".