Guardia Costiera, controlli potenziati nella settimana di Ferragosto

Gli uomini e le donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Ortona hanno incrementato nell’ultimo periodo lo svolgimento dei servizi esterni d’istituto volti a garantire sia la regolare fruizione delle aree demaniali marittime che degli specchi acquei destinati alla navigazione diportistica, svolgendo nel contempo una intensa attività informativa e di sensibilizzazione nei confronti dell’utenza marittima, come ben evidenziata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto (link: http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini/Pages/Stagione-balneare-2020-%E2%80%93-Raccomandazioni-e-consigli-utili-agli-utenti-del-mare.aspx ).

Per garantire quindi una sempre maggior sicurezza balneare e marittima, tesa alla salvaguardia della vita umana in mare, la Guardia Costiera vastese ha implementato l’attività di pattugliamento a terra ed a mare raddoppiando il dispositivo di personale preposto, nelle fasce orarie più intensamente frequentate dall’utenza, che sotto il coordinamento della Sala Operativa vede operare giornalmente due autopattuglie via terra e un mezzo nautico a mare, oltre ai mezzi aeronavali della Direzione Marittima di Pescara. Detto apparato, in caso di soccorso, viene integrato dal dispositivo SAR delle limitrofe Capitanerie di porto.

Inoltre, secondo le direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del Codice della nautica da diporto, è in corso la campagna denominata “Bollino blu 2020”, destinata, a fini preventivi, ad accertare la regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza nonché dei titoli abilitativi delle persone al comando dei mezzi nautici destinati ai fini ludico-ricreativi e ai connessi usi commerciali.