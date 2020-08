Buon Ferragosto Vasto!

“Auguriamo a tutti Voi, a tutti gli operatori economici di Vasto, a tutte le categorie di imprenditori, ai cittadini, ai turisti ed ai lavoratori, Buon Ferragosto 2020. Una Città abbracciata dai turisti e che abbraccia i turisti, che offre qualità del cibo, delle acque, dell'accoglienza. Una Città- che ha deciso di investire nelle piste ciclabili, nell'ambiente e nella cultura con eventi di alta qualità. Una città che vuole accogliere e sa accogliere”.

Il messaggio è del sindaco Francesco Menna e dell'assessore al Turismo Carlo Della Penna per la festività del Ferragosto.

“Ferragosto, una festività in un'estate anomala, che non ci aspettavamo di vivere così, ma che - nonostante ogni pronostico infelice - ha aggiunto l’assessore Della Penna - è stata finora positiva. Non siamo rimasti a guardare ed il nostro impegno e lavoro è stato premiato dalla presenza in Città di tanti turisti e visitatori. Qualcuno potrebbe obiettare che è presto per cantare vittoria, forse è vero, ma è vero anche che ha vinto lo spirito di squadra di questa Amministrazione, che non è stata inerme e che - anche con scarse risorse considerato il periodo - è riuscita ad allestire nel rispetto delle norme anti-Covid un’estate di tutto rispetto portando a casa buoni risultati.

La nostra comunità è stata sensibile e prudente allo stesso tempo, in grado di sostenere una realtà economica che, solo quattro mesi fa, temeva di dover rinunciare completamente all'estate ed al lavoro, a causa di prospettive di chiusure e misure drastiche. Uno dei primi indicatori che può dare il polso della

situazione estiva è dato dall’aumento del numero delle presenze rispetto allo scorso anno, che si stimano essere - secondo i primi dati preventivi forniti dalla Regione Abruzzo - ad un +15%. Un dato confermato anche dagli operatori economici del settore che iniziano a registrare flussi rilevanti turisti. Si parla di un successo inatteso, se confrontato rispetto a quanto prospettato nello scorso mese di marzo.

In tema di eventi avremmo voluto fare molto di più e ad alcune manifestazioni abbiamo dovuto rinunciare, purtroppo, a causa del Covid-19. Con pochi eventi, ma di notevole qualità, abbiamo allietato le serate dei cittadini e dei tanti turisti presenti a Vasto: abbiamo pensato di far scoprire i magnifici scorci, quelli più belli e caratteristici, della nostra Città portando con la musica alla scoperta delle bellissime piazze di Vasto e Vasto Marina con l’evento “Le Piazze della Musica”; come non citare, poi, il grandissimo successo che ha avuto “Sax on the Beach” a Punta Penna e nella Riserva Naturale di Punta Aderci, il “Violino all’Alba” di fronte alla Bagnante oppure i magnifici “Concerti di Mezzanotte” nei Giardini di Palazzo d’Avalos.

Un successo del brand “Vasto” - ha concluso Della Penna - che tutti noi dobbiamo alla voglia di reagire ed ingegnarsi per trovare soluzioni alternative in un momento di difficoltà, grazie anche al lavoro dei tanti operatori che hanno saputo adeguare, migliorare e perfezionare sempre di più i prodotti e servizi offerti. A Vasto possiamo vantare eccellenze in ogni segmento economico e turistico: dalle bellezze naturalistiche e paesaggistiche alla gastronomia. Questo è gioco di squadra e col medesimo impegno potremmo sperare di avere risultati importanti anche in futuro.

Buon Ferragosto!”.