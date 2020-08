Bandi e progetti europei sul sito del Comune di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il sito web del Comune di Vasto mette a disposizione degli utenti un osservatorio che volge lo sguardo in chiave europea, a bandi e a diverse forme di finanziamento da parte delle istituzioni dell'UE, per l'appunto.

Si tratta di un progetto che darà modo, soprattutto ai giovani, che si affacciano per prima volta al mondo del lavoro, di consultare bandi non solo a livello locale e nazionale, ma anche a livello europeo.

Per chi desidera fare esperienza in Europa è un'occasione da non perdere.

L'obiettivo è anche quello di avere ricadute positive sull'economia della città, avvalendosi di ragazzi, volenterosi e preparati, che desiderano scoprire nuove realtà e mettersi in gioco.