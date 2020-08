Oroscopo del 10 agosto

ARIETE

La vacanza procede bene, con esperienze piacevoli e nuove conoscenze molto interessanti. Bellissima serata. Attenti alle spese.

TORO

Mai come in questo periodo sentite la necessità di uscire ed ampliare i vostri orizzonti: uscite e godete di questi momenti.

GEMELLI

L’ideale per voi, in questo periodo, è dedicarvi al movimento, per cui se non potete dedicarvi a qualche sport, cercate di spostarvi a piedi.

CANCRO

Venere favorirà le relazioni sentimentali, mentre Mercurio vi renderà fortunati in campo economico. Godetevi questa fortunata congiunzione, che non capita spesso.

LEONE

Anche se la mattina sarà un po’ noiosa, preparatevi a godere di un pomeriggio perfetto, perché riuscirete a dribblare quelle persone che vi generano ansia.

VERGINE

In questo periodo vacanziero o prevacanziero, il desiderio di muovervi e di uscire dalla routine, anche per periodi brevi, si fa sentire. Assecondatela.

BILANCIA

In amore ci saranno prospettive interessanti, basta che non si vada alla ricerca di una storia definitiva. Attenti alle spese.

SCORPIONE

Un po’ di maretta in campo sentimentale, tuttavia qualche bisticcio non scalfirà la solidità del vostro rapporto. Evitate crisi di gelosia.

SAGITTARIO

Anche se in questo periodo la maggioranza delle persone pensa alle ferie, voi avete interessanti prospettive lavorative da non sottovalutare.

CAPRICORNO

Giove lavora a vostro favore, per cui i vostri progetti troveranno una soddisfacente conclusione. Mercurio promette qualche piccola vincita.

ACQUARIO

Le vacanze procedono movimentate, e qualcuno comincerà a rimpiangere la quiete del ritmo lavorativo. State attenti ai peccati di gola.

PESCI

Le vacanze procedono secondo i vostri progetti e, ahimè, troppo velocemente. I ritmi di queste giornate e di queste serate non vi stressano minimamente.