Il turismo esperienziale e destagionalizzato con Annamargareth Ciccotosto

La storia di Annamargareth Ciccotosto nasce come: imprenditrice nell’azienda edile Generale Costruzioni srl, e responsabile della D-Help, un’associazione che si occupa di formazione, di eventi legati al Marketing. Poi da una chiamata per sbaglio è iniziato un nuovo lavoro di Property Manager nel settore turistico PMT con Maison à Porter.

Un cliente cinque anni chiamò per errore in azienda per avere un appartamento in affitto. Con il suo spirito di accoglienza abruzzese, ha cercato di soddisfare la richiesta, per fare una gentilezza. Da allora con il solo passa parola il numero dei turisti è aumentato vertiginosamente, con prenotazioni fino a 250 persone.

Tramite gli annunci, il passa parola, i turisti localizzano le strutture e prenotano. All’interno di Maison à Porter ha creato la realtà Locanda Cuore di Mare, che riunisce in ospitalità diffusa una serie di appartamenti, per far conoscere e apprezzare la bellezza della Costa Adriatica non solo durante il periodo estivo, ma dalla primavera all’inizio dell’autunno nella più totale pienezza. Un’esperienza autentica, sostenibile e non convenzionale che permette al turista di vivere il golfo nelle sue molteplici sfaccettature come se fosse un locale.

Annamargareth segue molto la prof.ssa Roberta Garibaldi di Tourism Management dell’Università di Bergamo. Ha imparato da lei a diffondere la cultura della collaborazione e della condivisione di strumenti, risorse e conoscenze in management e marketing turistico per valorizzare e ottimizzare un’offerta turistica sempre più differenziata.

Due sono state le novità estive del turismo di quest’anno. La guida turistica del 2020 di Vasto con il Qr code, per risparmiare carta, per dare un’impronta ecologica e dare un servizio che permette a tutti di scaricare la guida in pdf per conoscere i luoghi più belli della città e prenotaora.net , che è il portale n.1 in Abruzzo, dove il cliente può trovare tutte le informazioni per un soggiorno interessante.

Con il Consorzio Vivere Vasto Marina è stato creato il servizio Taste of Vasto, per consentire ai turisti esperienze, prodotti locali, servizi turistici, degustazioni, visite guidate, perché l'accoglienza non si ferma all'alloggio, ma diventa fulcro di un percorso conoscitivo, dove gli abitanti del territorio in prima persona ne fanno un personale Storytelling.

Tutto questo ha creato la possibilità di prenotare tantissime iniziative: degustazione presso aziende vinicole, passeggiate di accoglienza turistiche a Punta Aderci, Spa nei vigneti, fotografando Vasto con il fotografo Daniele Di Biase che consente un Tour Fotografico tra i luoghi caratteristici della città di Vasto con la possibilità su richiesta di uno shooting street photography ed accenni storici con nozioni di tecnica fotografica. Breve corso di pittura con Davide Scutece in location da definire.

Dice Annamargareth che ci sarà uno sviluppo esponenziale del turismo in Abruzzo nei prossimi anni e Vasto ha un grande potenziale. Andrà sicuramente sviluppato il turismo soprattutto ambientale. La via verde va verso questo discorso, richiede interventi eco sostenibili, eco compatibili, lavorando tutti insieme. C’è attualmente un fermento con vari incontri per la pista ciclabile, anche con la camera di commercio, tra enti, aziende e sta nascendo una bella collaborazione.

Per destagionalizzare il turismo è opportuno progettare pacchetti turistici, con prezzi competitivi, valorizzare le eccellenze e percorsi diversi. Quello legato al vino, all’enogastronomia, che include anche e soprattutto l’olio evo. A questo proposito Gianlorenzo Molino ha creato una piattaforma che si chiama Olio voglio per prenotare la provvista di Olio Evo di qualità, con il rispetto del lavoro e della terra, per salvaguardare la biodiversità agricola e le varietà autoctone del territorio, sostenere l’economia dei piccoli agricoltori locali e premiare chi produce in maniera sostenibile. I turisti possono ordinare l’olio del nostro territorio, che è buonissimo e costa molto meno di tante altre regioni e tornare in autunno a prenderlo, oppure riceverlo comodamente a casa.

Tra le idee in cantiere Annamargareth vuole organizzare dei mini tour abruzzese, con percorsi diversi: artistico, religioso, naturalistico, ecc.

La destagionalizzare del turismo è un obiettivo molto importante che porterà uno sviluppo importante dell’economia abruzzese. La parola chiave è l’accoglienza del turista, durante tutta la sua permanenza, per fidelizzare l’ospite e creare il passa parola.

Il nostro territorio è pieno di grandi eccellenze che hanno bisogno di stare più in rete. Chi pensa di poter accontentarsi, di poter fare le cose da solo, rischia di perdere grandi opportunità.