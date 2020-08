Festa del Ritorno a Vasto, come è nata?

Appuntamento domenica sera, 9 agosto, in piazza del Popolo, per la tradizionale Festa del Ritorno a Vasto.

In questa intervista, Angelina Poli Molino, ex assessore al Comune di Vasto ai Servizi Sociali e alla Cultura, ricorda le origini della Festa del Ritorno che ogni anno, nella prima domenica di agosto, viene organizzata dalla Associazione Pro Emigranti e dall'Amministrazione Comunale di Vasto per accogliere festosamente i cittadini vastesi costretti ad emigrare in cerca di lavoro e che rientrano a Vasto per trascorrere la loro vacanza.