Kenneth Obodo alla Vastese: ecco il primo acquisto biancorosso

Kenneth Obodo è un nuovo giocatore della Vastese.

L'annuncio del club biancorosso: "Centrocampista di talento e grande esperienza, nazionalità nigeriana classe 1985, vanta oltre 300 presenze nei campionati italiani, 30 delle quali in Serie B (2012-2013) con il Grosseto ed oltre 200 in C. Nell'ultima stagione si è diviso tra Savona e Rieti, in Serie D. Ha indossato le maglie di Pisa, Grosseto, Alessandria, Juve Stabia, Sud Tirol e Vibonese prima dell'ultima annata.

Obodo è il primo nuovo giocatore della rosa biancorossa 2020/2021.

Le operazioni di mercato della società, con l'impegno del direttore sportivo Nicola D'Ottavio, vanno avanti per l'allestimento dell'organico da mettere a disposizione dell'allenatore Massimo Agovino.

Benvenuto in biancorosso Kenneth!"