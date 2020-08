Premio Kalos 2020 a Giuliana Antenucci

Si è svolto qualche giorno fa a Tollo la premiazione di uno dei premi più importanti d’Italia “Kalos 2020 per l’arte e la letteratura” di Forte dei Marmi, un evento che rappresenta ad oggi la più grande manifestazione culturale del territorio, che dà la possibilità di coltivare la formazione dell’animo dell’individuo sul piano intellettuale e morale cercando di dare una speranza in un momento difficile per tutti noi. L’associazione culturale Irdidestinazionearte, che ha istituito il premio, ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e scrittori, che contribuiscono con le loro opere ed esposizioni a diffondere il vero significato dell’arte attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri.

Tra i premiati figurano personaggi illustri come: Roberto Alfatti Appetiti, saggista e giornalista abruzzese; l’imprenditrice Maria Stefania Peduzzi; il soprano Susanna Rigacci; la scrittrice Annella Prisco; l’imprenditore e poeta brasiliano Alejandro Roemmers; Alberto Polini, Presidente nazionale dell’associazione Mede@; il giornalista Daniele Capezzone; il regista Antonio Centomani; Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta; Giuliana Antenucci, responsabile della scuola di recitazione del Teatro Marrucino; Isabella Cesarini, scrittrice e saggista; l’artista abruzzese Carla Di Benedetto; il regista Luciano Odorisio; Yasser Al Gargawi, direttore del teatro nazionale di Dubai;

Giuliana Antenucci è attrice, regista teatrale e insegnante di recitazione, attiva su tutto il territorio della provincia di Chieti da oltre trent’anni. Oggi è responsabile della Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino di Chieti, con cui realizza numerosi progetti di respiro internazionale, collaborando con prestigiosi autori ed istituti di cultura.